Napoli al lavoro in vista dell’Udinese | Politano in gruppo - si ferma Raspadori

(Di domenica 5 maggio 2024)in campo nella mattinata di oggi indella trasferta di Udine contro l’Udinese, in programma domani alle 20.45 alla Dacia Arena. Allenamento inpere Juan Jesus, mentre terapie pere Zielinski. L’italiano a parte a causa di un trauma contusivo-distorsivo rimediato nella seduta di ieri. Personalizzato in palestra per Kvaratskhelia e personalizzato in campo per Gollini. SportFace.

Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Non solo D'Aversa. mentre ancora fa discutere la testata dell'ormai ex allenatore del Lecce, esonerato ieri mattina dopo l'assurda aggressione all'attaccante del Verona, Thomas Henry, al termine della partita persa 0-1 dai giallorossi, ecco Aurelio De Laurentiis

Le immagini di Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli, che interviene nel bel mezzo del l'intervista di SKy Sport a Matteo Politano e si porta via il giocatore urlando Con loro non puoi parlare ha fatto il giro dei social. L'episodio è avvenuto prima della partita di ritorno della squadra

Il board disciplinare dell' Uefa ha aperto un procedimento nei confronti del presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , con l'accusa di violazione delle regole sui media. In particolare, il provvedimento – che prevede una multa in denaro – riguarda il comportamento adottato dal numero uno

Napoli, problemi in attacco per Calzona in vista di Udine. Il report - Il Napoli di Francesco Calzona è in emergenza pura. Il club partenopeo deve fare i conti con una infermeria decisamente affollata. Gli azzurri si sono allenati questa mattina all'SSCN Konami Training

Napoli, la formazione anti-Udinese: politano stringe i denti, scelto il sostituto di Kvara - L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino prova ad anticipare le scelte di Francesco Calzona in vista della gara del Napoli contro l'Udinese.

Vigilia Udinese-Napoli: in Juan Jesus e politano, out Kvara, Zielinski e anche Raspadori - Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus e politano si sono allenati in gruppo. Per Gollini lavoro personalizzato in campo. Dendoncker ha accusato un risentimento