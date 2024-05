Nuovi ingressi - domani l' annuncio | tam-tam in Forza Itali - ecco chi entra nel partito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024)a cresce nei sondaggi e si dimostra... sexy. Antonio Tajani lo aveva detto qualche tempo fa: nelerano attesi diversi, compresi quelli di alcuni esponenti Pd. E così è stato: recentemente, il passaggio con gli azzurri di Giuseppe Strangio, ex segretario dem di Reggio Calabria. Stando ai rumors, anche l'ingresso di Giuseppe Falcomatà, ex sindaco Pd sempre di Reggio Calabria, sarebbe imminente, così come potrebberore nelaltri esponenti di spicco della sinistra a livello regionale. Ed è in questo contesto chea annuncia una conferenza stampa per presentare alcune nuove adesioni al. La conferenza stampa si terrà, lunedì 6 maggio, alle 15 nella Sala ...