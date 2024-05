Napoli - paura al Vomero | maxi-rissa tra ragazz - volano caschi e sedie

A Napoli cerimonia di intitolazione della scalinata Aldo Giuffrè in ricordo dell’attore e regista napoletano morto nel 2010. La Scala alla quale l’Amministrazione comunale ha deciso di attribuire il nuovo toponimo si trova nel quartiere Vomero, tra via Gaetano Donizetti e via Luigia Sanfelice, ... Continua a leggere>>