Formazioni ufficiali Pisa-Sudtirol - Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Ledi, match valevole per la trentasettesima giornata di. Entrambe le squadre sono già salve, ma sognano i playoff e vanno a caccia di punti per regalarsi l’accesso alla post-season. I ragazzi di Aquilani partiranno favoriti, anche in virtù del fattore campo, ma nel complesso la sfida si preannuncia piuttosto equilibrata. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE(4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Barbieri; Marin, Valoti; D’Alessandro, Tramoni, Arena; Bonfanti. Allenatore: Aquilani.(3-4-3): Poluzzi; Giorgini, Cagnano, Masiello; Molina, Arrigoni, Kurtic, Rover; ...