Sgarbi | Quell’opera nel padiglione Italia è un insulto

(Di domenica 5 maggio 2024) Il critico d'arte contesta duramente l’installazione Due qui/To Hear di Massimo Bartolini, esposta nel nostro spazio nazionale alla Biennale 2024 di Venezia. E in queste pagine motiva il proprio dissenso per ragioni artistiche ed economiche. Non è unbrutto. È mostruoso. È unall’. Un orrore contro arte e natura. Anzi un delitto. Un crimine. Ottocentomila euro di danaro pubblico (più altri 400 mila versati da privati) per una selva irragionevole di, vacuamente sonori, tubi Innocenti. Magari. Un vero grande artista, Luigi Serafini, naturalmente assente dalla Biennale, li dice «colpevoli». Tubi colpevoli. E lo saranno certamente appena presenterò, su carta intestata, il mio esposto anonimo alla Procura della Repubblica, per abuso d’ufficio, e alla Corte dei conti per danni all’erario. I tubi Innocenti, esposti ...