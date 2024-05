Basket - al via il secondo turno dei play-out per la permanenza nella serie C della Toscana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Pisa, 5 maggio 2024 – Dopo un primo, in cui non sono mancati colpi di scena, che ha emesso i primi verdetti di retrocessione, lasi avvia al, in cui, le quattro compagini ancora in corsa partono con un livello di sicurezza molto maggiore rispetto al primo. Il meccanismo del torneo prevede infatti che, su quattro formazioni, solo una retrocederà e avrà comunque titolo per eventuali ripescaggiprossima stagione. IL PRIMO– Al via con una penalizzazione di tre punti per Cosmocare CUS Pisa e Bottegone, per ritardato pagamento, verdetto che ha provocato non poche polemiche, non tanto per la sostanza del provvedimento, ma per il momento in cui è stato applicato, i-out hanno visto ...