Parma-Cremonese domenica 05 maggio 2024 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronosti -i, convocati Pecchia convoca tu -ti, Stroppa perde Lochoshvili e Afena-Gyan

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 4 maggio 2024) Il pareggio di Bari e la contemporanea sconfitta del Venezia a Catanzaro hanno dato aldila matematica certezza del ritorno in serie A con due gare di anticipo. Una promozione meritata per i ducali, che hanno dominato questo torneo sin dall’inizio e solo in 3 occasioni non sono stati in vetta al torneo. Un premio anche ad InfoBetting: Scommesse Sportive eci