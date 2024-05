Palazzo Blu omaggia Kobra | Nuovo murales al circuito di Formula 1 a Miami

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Pisa, 5 maggio 2024 –Blusulle sue piattaforme social Eduardo, l’artista brasiliano di fama internazionale che lo scorso ottobre è stato ospite a Pisa per la realizzazione deldedicato a Galileo Galilei, in via Pellico. Il pittore, durante il periodo di transito in Toscana, aveva esposto alcune sue opere al museo pisano, in occasione del Festival della Strada. “L’arte di strada è per tutti. Per quelli che non possono andare in un museo, per quelli che non hanno un museo dove vivono”, aveva dichiarato lo street artist.ha concluso la sua nuova installazione all’Autodromo di1 di: si tratta di un omaggio dedicato ad Ayrton Senna, mito dell’automobilismo e suo connazionale, di cui quest’anno ricorre il trentennale ...