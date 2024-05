Volterra - crolla parte di mura antiche | un ferito

crolla to un tratto caratteristico delle mura medievali del borgo in provincia di Pisa, nella zona della Porta e della Fonte di San Felice. Un cittadino che stava passeggiando è stato colpito dalle pietre Continua a leggere>>

Un tratto delle mura medievali di Volterra è Crollato questa mattina nella zona di San Felice, causando il ferimento di una persona e la chiusura della strada sottostante. Il crollo, avvenuto intorno alle 12.30, ha interessato un tratto di mura nei pressi di Porta San Felice, in via della ... Continua a leggere>>