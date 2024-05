Sampdoria-Reggiana - le formazioni ufficiali | Pirlo ‘si affida’ all’Inter!

(Di domenica 5 maggio 2024) Tra poco, match di Serie B delle 15. Andreasfida l’altro campione del mondo Nesta e si affida a due pedine di proprietà dell’Inter., le: due dell’Inter in campo(3-4-2-1) Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Darboe, Yepes, Giordano; Borini, Esposito; De Luca. Allenatore: Andrea(4-3-2-1) Bardi; Libutti, Rozzio, Marcandalli, Fiamozzi; Cabashi, Bianco, Pieragnolo; Melegoni, Portanova; Gondo. Allenatore: Alessandro Nesta. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...

Pisa-SudTirol e Sampdoria-Reggiana sono valide per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici Nel turno in mezzo alla settimana si è consumato il sorpasso: il Pisa ha perso a Cremona, il SudTirol ha ribaltato la ... Continua a leggere>>

Pisa-Sudtirol e Sampdoria-Reggiana sono valide per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici Nel turno in mezzo alla settimana si è consumato il sorpasso: il Pisa ha perso a Cremona, il SudTirol ha ribaltato la ... Continua a leggere>>

Sampdoria-Reggiana è una delle ultime chiamate per entrambe le formazioni per tentare una ultima cavalcata verso i playoff promozione che metteranno in palio un ultimo posto per la Serie A. I blucerchiati di Andrea Pirlo, nonostante un inizio travagliato, con i tre punti si assicurerebbero ... Continua a leggere>>

sampdoria-reggiana, parata di ex glorie blucerchiate a Marassi. Maxi-corteo dei tifosi | Video - I tifosi sono andati anche ad accogliere l’arrivo del pullman della squadra in Via Del Piano, per caricare ulteriormente i calciatori. Al Ferraris è arrivato anche mister Eriksson, oltre a numerosi ex ... Continua a leggere>>

formazioni non ancora annunciate - Sampdoria - Reggiana è valevole per la giornata numero 37 del campionato ... gli emiliani contro nessuna formazione hanno mai ottenuto tre successi nelle prime tre trasferte disputate in cadetteria. Continua a leggere>>

Diretta/ Sampdoria Reggiana (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie B, 5 maggio 2024) - Diretta Sampdoria Reggiana streaming video e tv, quote e risultato live della sfida valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B (5 maggio 2024) ... Continua a leggere>>