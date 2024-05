Milena Santirocco - il racconto choc dopo il ritrovamento | Io rapit - hanno cercato di uccidermi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 5 maggio 2024) “Per favore, posso avere un telefono per chiamare casa? Sono stataa edi.” Così, agitata, completamente bagnata, parzialmente coperta da foglie e rami strappati, e con evidenti ferite ai polsi, si è presentata ieri sera alle 22.15, la donna scomparsa il giorno prima nella caffetteria Nacca di Lanciano, situata nella piazza principale di Castel Volturno. Successivamente, ha raccontato di essere stataa da due uomini incappucciati che parlavano in italiano.legato mani e piedi e l’portata in auto fino alla spiaggia di fronte al centro storico di Castel Volturno, nell’Oasi dei Variconi, un luogo che lei non aveva mai visitato prima. Qui,...