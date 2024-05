Sesto San Giovanni - minaccia i genitori e la sorella disabile per comprarsi la droga | arrestato

(Di domenica 5 maggio 2024)San(Milano), 5 maggio 2024 – Era arrivato a chiudere ie lain casa, sottraendo loro i cellulari endoli con un coltello, per farsi dare i soldi necessari ala. Dopo continue aggressioni e vessazioni, un 39enne italiano è finito in manette. Quando la squadra volante del commissariato diSanè arrivata nella casa di famiglia, si è trovata davanti una scena che madre e padre avevano ormai vissuto diverse volte. L’uomo è un italiano classe 1985, che è statocon l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Nello specifico, l’ultima volta, gli agenti sono intervenuti allertati dai vicini che avevano segnalato una violenta ...

