Terzo giorno di protesta in cima alla gru | Sono una vittima della giustizia

(Di domenica 5 maggio 2024) Firenze, 5 maggio 2024 -diina una gru per Leonardo Moretti, 61 anni, residente in Umbria: l'uomo si è arrampicato venerdì mattina per manifestare contro presunti soprusi subiti dal sistema giudiziario. Da quanto emerso ieri, dopo un colloquio a distanza avuto col pm Christine Von Borries, salita sul tetto di un edificio vicino per parlargli, ladovrebbe concludersi entro domani. L'uomo, per una vicenda giudiziaria che si trascinerebbe da tanti anni, affermerebbe di aver subito un ingiusto trattamento dmagistratura, rilanciando la sua innocenza: da quanto emerso nei giorni scorsi sarebbe stato condannato in via definitiva a cinque anni. Per Moretti nei giorni scorsi è diventata definitiva una sentenza di condanna. Due anni fa, sempre ...