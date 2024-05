Sinner | a Roma per sostenere i compagni Ora si prepara per il Roland Garros

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 5 maggio 2024)comunque sarà a. Pere amici e fare comunque festa i suoi tifosi. A questo punto la notizia, che gli organizzatori - e non solo - definiscono "terribile", inevitabilmente condizionera' gli Internazionali Bnl la cui fase finale (dopo le qualificazioni) si svolgera' al Foro Italico dal 7 al 19 maggio. Quello che Angelo Binaghi, n.1 del tennis italiano, vorrebbe far diventare "il quinto slam", solo due settimane fa sembrava essere il torneo delle meraviglie con i primi 70 tennisti del mondo pronti a darsi battaglia sui campi di terra rossani, diventando la casa dei migliori tennisti e delle migliori tenniste al mondo per dodici giorni L'articolo proviene da Firenze Post.