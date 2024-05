Omen – L’origine del presagio | un bel ritorno all’horror anni ‘70

(Di domenica 5 maggio 2024) Roma, 5 mag – ­Roma, 1971: Margaret, orfanella timida e bella novizia, giunge a Roma per diventare suora; il cardinale Lawrence, figura paterna per la ragazza, la affida a suor Silva, badessa d’un orfanotrofio. Qui Margaret diventa amica di Luz, avvenente consorella che non disdegna le gioie mondane; incontra l’inquietante suor Anjelica e si affeziona a Carlita, bambina spesso rinchiusa dalle suore perché “cattiva”. In una Roma sconvolta dalle rivolte studentesche, una trama maligna stringe le sue spire intorno alla novizia. Non un horror qualsiasi I veterani (in inediti ruoli horror) Sonia Braga e Bill Nighy (con un cameo, nel prologo, di Charles Dance) guidano un cast di quasi debuttanti: Maria Caballero, Ishtar Currie-Wilson, e la protagonista Nell Tiger Free. Ampio catalogo di citazioni: Rosemary’s Baby (l’amplesso per generare il figlio dell’Anticristo, e l’apparizione delle zampe ...

Former AAMU coach hired at Jackson State - Jackson State University names margaret Richards as the 7th women's basketball head coach. JACKSON, Mississippi — Earlier this morning Jackson State University Vice President & Director of Athletics ... Continua a leggere>>

Jackson State hires margaret Richards, former Alabama A&M coach, to lead women's basketball - Jackson State athletic director Ashley Robinson wasted no time in hiring margaret Richards as Tomekia Reed's replacement, Reed left to coach Charlotte ... Continua a leggere>>

margaret Richards named Jackson State head women’s basketball coach - JACKSON, Miss. (WJTV) – Jackson State University (JSU) Vice President & Director of Athletics Ashley Robinson has named margaret Richards as the seventh head coach of the women’s basketball program. Continua a leggere>>