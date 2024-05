Cagliari-Lecce 1-1 | Krstovic risponde a Mina Nel finale i pali dicono no ai giallorossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 maggio 2024 - Lunch match della trentacinquesima giornata che è un crocevia per la salvezza: il, reduce dalla sconfitta di Marassi, ospita il, a cui manca pochissimo per raggiungere l'obiettivo. I sardi sono a tre punti di vantaggio dalla diciottesima posizione e, con una vittoria oggi, farebbero un balzo in avanti importante a poco dalla fine; dall'altra parte i salentini hanno sette punti di vantaggio su Udinese e Sassuolo, un divario buono ma che non fa dormire sonni proprio tranquilli. Lato formazioni, Ranieri scende in campo con un 4-3-1-2 con Lapadula e Luvumbo davanti e Gaetano ad agire da trequartista, con Scuffet tra i. Dall'altra parte Gotti con il suo 4-4-2 con la coppia-Piccoli davanti, con Oudin e Dorgu sulle corsie. Dirige l'arbitro Matteo ...