Chirurgia plastica | D’Andrea | Il Covid non penalizzi la formazione dei futuri chirurghi

A partire dallo scorso 10 gennaio, in seguito al forte aumento dei contagi da Covid e al conseguente incremento dei ricoveri. l'Unità di Crisi della Campania ha disposto la sospensione dei ricoveri programmati e delle attività ambulatoriali "non urgenti" sia medici che chirurgici presso le strutture sanitarie pubbliche, ad eccezione dei ricoveri per pazienti oncologici, oncoematologici, di pertinenza ostetrica, trapiantologica, nonché delle prestazioni salvavita. "In qualità di docente universitario e di medico – dichiara il Francesco D'Andrea, Direttore del Reparto di Chirurgia plastica ed Estetica del Policlinico Federico II di Napoli, Direttore del Master di II livello in Medicina Estetica all'Università Federico II, nonchè Presidente del Collegio dei Professori Universitari di Chirurgia

