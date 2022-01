La Sonnambula di Vincenzo Bellini torna al San Carlo dopo 20 anni

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio alle 17.00un titolo assente da 20dal palcoscenico sancarliano, Ladi.Melodramma serio in due atti su libretto di Felice Romani, Lasarà diretta da Lorenzo Passerini, giovane e già affermato direttore, per la prima volta alla guida di Orchestra e Coro del Massimo napoletano. Maestro del Coro è José Luis Basso. Protagonista, nel ruolo di Amina è Jessica Pratt. Accanto a lei Francesco Demuro nel ruolo di Elvino, il russo Alexander Vinogradov nei pdi Rodolfo e Manuela Custer in quelli di Teresa. Completano il cast Valentina Varriale (Lisa), Ignas Melnikas (Alessio), Walter Omaggio (Un notaro). Lo spettacolo è in forma di concerto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.