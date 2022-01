Inter, pronto il rinnovo di Brozovic: c’è la data! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il matrimonio tra Brozovic e l’Inter è destinato a durare ancora per molti anni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno ormai raggiunto l’accordo con l’entourage del calciatore. L’ingaggio percepito dal croato sarà di 6 milioni più bonus che lo porteranno a sfondare quota 7. Marcelo Brozovic La durata del prolungamento arriverà fino al 30 giugno 2026 mentre l’ufficialità è attesa dopo il derby con il Milan, il 5 febbraio. Brozovic è stato cercato anche da diverse squadre europee ma il suo obiettivo è sempre stato rimanere all’Inter. Simone Inzaghi potrà avere a disposizione il suo faro in mezzo al campo almeno per altri quattro anni. Il croato è approdato a Milano nel 2015 e dopo un inizio di alti e bassi culminato con la possibile cessione al Siviglia, bloccata da ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il matrimonio trae l’è destinato a durare ancora per molti anni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno ormai raggiunto l’accordo con l’entourage del calciatore. L’ingaggio percepito dal croato sarà di 6 milioni più bonus che lo porteranno a sfondare quota 7. MarceloLa durata del prolungamento arriverà fino al 30 giugno 2026 mentre l’ufficialità è attesa dopo il derby con il Milan, il 5 febbraio.è stato cercato anche da diverse squadre europee ma il suo obiettivo è sempre stato rimanere all’. Simone Inzaghi potrà avere a disposizione il suo faro in mezzo al campo almeno per altri quattro anni. Il croato è approdato a Milano nel 2015 e dopo un inizio di alti e bassi culminato con la possibile cessione al Siviglia, bloccata da ...

Advertising

Glongari : #Gosens All’#Inter un ?? partito da qui ?? e che è pronto ad arrivare in nerazzurro ????????? - capuanogio : #Dybala in scadenza finisce nel mirino anche del #ManCity, pronto ad un'offerta da 10 milioni netti che metterebbe… - Eurosport_IT : Caicedo pronto a vestire la maglia nerazzurra! ???? #Calciomercato | #Inter | #Caicedo - MicheleRovito : RT @CronacheTweet: Pronto un doppio colpo in casa #Inter ?? #Scamacca #Frattesi - Vittoriog82 : RT @mirkonicolino: (#GdS) Se #Dybala rompe con la #Juventus, il #ManchesterCity è pronto a fargli un'offerta da 10 milioni l'anno che spiaz… -