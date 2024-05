Internazionali d’Italia 2024 - Jannik Sinner oggi ospite al Foro Italico | programma e orari

(Di martedì 7 maggio 2024)mantiene la promessa. Nonostante il forfait per infortunio, il fuoriclasse azzurro aveva annunciato che si sarebbe comunque recato a Roma agliper incontrare numerosi i fan che accorreranno al, e sarà presente già da. Malgrado le non perfette condizioni di salute, con la febbre che lo ha colpito nella giornata di ieri, questo pomeriggio infatti l’altoatesino farà la sua comparsa in tre diversi stand: dalle 16 alle 16.30 in quello dello Sponsor Pigna, mentre successivamente sarà nello stand di Fastweb fino alle 17. Il numero 2 al mondo concluderà poi i suoi incontri allo stand de La Roche Posay, dove rimarrà fino alle 17.20. SportFace.

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Passaro-Ajdukovic . L’incontro è valevole per il turno decisivo delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2024 , quinto Masters 1000 stagionale di scena sui campi in terra rossa del Foro Italico. Al debutto ...

Internazionali Roma, Paolini: "Sinner ha alzato l'attenzione sul tennis. Niente pressioni, me la godo" - I suoi Internazionali non sono ancora ufficialmente cominciati ma ... Credo di avere più attenzioni su di me ma la parole d'ordine è ...di aumentare a dismisura la passione per il tennis in Italia: " Io ...

Dal Giro d'Italia alla Südtirol Sellaronda HERO, passando per il Sellaronda Bike Day: i grandi eventi della Val Gardena in bicicletta - ... ore 16:50 - 17:35 Orario di partenza previsto del Giro d'Italia :...un prestigioso evento che unisce professionisti internazionali e ...