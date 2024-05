Tabellone maschile Internazionali d’Italia Roma 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilprincipaledegli, in programma dal 6 al 19 maggio sulla terra rossa del Foro Italico, a. Il primo favorito del seeding è Novak Djokovic, seguito dal campione uscente Daniil Medvedev. Assente Jannik Sinner, che si è dovuto cancellare per infortunio, ma la pattuglia italiana sarà comunque nutrita: a guidarla Lorenzo Musetti, insieme a tanti giovani interessanti come Nardi, Cobolli e Arnaldi, ma anche tante wild card. Di seguito ilcompleto con glie i. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIPRIMO TURNO PARTE ALTA (1) ...

Il Tabellone principale maschile delle pre-qualificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia 2024 , evento in programma sulla terra rossa di Roma . Enrico Dalla Valle e Riccardo Bonadio rappresentano rispettivamente la prima e la seconda testa di ...

Il Tabellone principale maschile delle pre-qualificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia 2024 , evento in programma sulla terra rossa di Roma . Enrico Dalla Valle e Riccardo Bonadio rappresentano rispettivamente la prima e la seconda testa di ...

WTA Roma, i risultati delle italiane: Pigato eliminata al 1° turno - WTA Roma, i risultati delle italiane: Pigato eliminata al 1° turno - Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis ...

Tennis, ai nastri di partenza al Tc Laghi il “Città di Forlimpopoli” - Tennis, ai nastri di partenza al Tc Laghi il “Città di Forlimpopoli” - FORLIMPOPOLI. Il Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli da sabato ospita un nuovissimo torneo, il 3° categoria maschile (limitato al 3° gruppo), ...

Internazionali d'Italia: senza Sinner i bookmaker puntano su Djokovic, quote da impresa per Nadal e Berrettini - Internazionali d'Italia: senza Sinner i bookmaker puntano su Djokovic, quote da impresa per Nadal e Berrettini - ROMA - Il forfait di Sinner apre la strada a Novak Djokovic nelle quote degli Internazionali d'Italia. Senza il numero uno italiano e Carlos Alcaraz, altro ...