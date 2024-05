Enrico Mentana contro Lilli Gruber e La7 - i motivi dello scontro | cosa è successo?

(Di martedì 7 maggio 2024) È stra i due volti di punta di La7,. I due giornalisti hanno iniziato una battaglia intestina a suon di frecciatine e dichiarazioni. Ma qual è il motivo dell’astio tra i due e come è iniziato tutto? L’episodio che ha innescato la lite, avvenuto durante la trasmissione di martedì 6 maggio di “Otto e Mezzo” su La7, ha suscitato un certo scalpore, coinvolgendo la conduttricee il collega. La puntata è iniziata con un ritardo dovuto allo sforamento dei tempi del TG condotto proprio da, che ha causato un’inattesa sovrapposizione temporale con il programma successivo., visibilmente contrariata per il ...

enrico mentana replica a Lilli Gruber: «Ogni sera beneficia dei miei ascolti. Nessuno a La7 ha preso le distanze da quelle parole, ora le distanze le prendo io»

