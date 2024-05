Casamicciola Terme e Forio | disordini e tafferugli durante le partite - denunciati 27 tifosi

(Di martedì 7 maggio 2024)le. I Carabinieri denunciano 27, 6 i minorenni. Sono stati tutti proposti per il Daspo Ai carabinieri della locale stazione hanno denunciato 14 persone che lo scorso 6 aprilel’incontro di calcio Lacco Ameno-Puteolana, valevole per il campionato regionale dilettantistico di prima categoria, si sono resi protagonisti di diversi.I militari hanno analizzato i sistemi di videosorveglianza ed individuato i responsabili. Uno di questi aveva addirittura colpito al volto con un pugno un calciatore della squadra di casa.Tra gli indagati, tutti giovanissimi e incensurati del posto, ...

