Xi | non esiste una sovraccapacita’ della Cina

(Di martedì 7 maggio 2024) Pechino, 07 mag – (Xinhua) – Sia dal punto di vista del vantaggio comparato chedomanda del mercato globale, nonun “problema di”, ha dichiarato ieri il presidente cinese Xi Jinping a Parigi. Xi ha formulato queste osservazioni durante un incontro trilaterale-Francia-UE con il presidente francese Emmanuel Macron e la presidenteCommissione europea Ursula von der Leyen al Palazzo dell’Eliseo. L’industria cinese delle nuove energie ha compiuto progressi reali nella competizione aperta e rappresenta una capacita’ produttiva avanzata, ha osservato Xi, aggiungendo che non solo aumenta l’offerta globale e allevia la pressione dell’inflazione mondiale, ma contribuisce anche in modo significativo alla risposta climatica ...

