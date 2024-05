Grande Fratello - la reazione di Mirko Brunetti dopo l’ultima intervista di Beatrice Luzzi | La mia non era strategia ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 7 maggio 2024) Le dichiarazioni dirilasciate nel corso della suaa Non lo faccio per moda, il podcast di Giulia Salemi, non hanno di certo lasciato zitto e buono. Il gieffino infatti ha prontamente replicato alla sua ex compagna d’avventura. Ma quali sarebbero state le frasi incriminate che avrebbero generato ladell’imprenditore rietino? Nel corso della chiacchierata con l’ex Vippona, l’attrice romana ha tirato in ballo, raccontando alla Salemi di alcuni cambiamenti avvenuti nella Casail suo ingresso: Da quando è entratoin tugurio la Casa è cambiata nei miei confronti, come se lui avesse portato un messaggio chiaro da fuori e improvvisamente sono diventati tutti affettuosi. E io ...