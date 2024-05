Perché Lilli Gruber si è arrabbiata con Mentana e cosa gli ha detto

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 7 maggio 2024), giornalista ed ex membro del Parlamento Europeo, ha attaccato Enricoin apertura del suo programma Otto e mezzo, a causa del ritardo con cui il giornalista ha concluso il suo Tg. “Benvenuti alle 20.46 e non alle otto e mezza. E neanche a Otto e mezzo, ma insomma l’incontinenza è una brutta”, ha dichiaratoin apertura del suo programma Otto e mezzo in onda su La 7 nella puntata di ieri 6 maggio, scusandosi del ritardo con i suoi telespettatori a nome della redazione. Il Tg7, infatti, condotto da Enrico, ha concluso con molti minuti di ritardo, inducendoa commentare con questa frase rivolta al collega che in breve tempo ha fatto il giro del web....