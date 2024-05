Ita-Lufthansa - Bruxelles deciderà in estate | presentata nuova offerta

(Di martedì 7 maggio 2024) Continua a tenere banco il negoziato per l’ingresso diin Ita Airways. Polemiche e proteste da parte di altri vettori, soprattutto i ben noti del mondo lowcost. Al tempo stesso dubbi evidenziati dalla Commissione europea, che ha ricevuto entro i tempi previsti (le 4 di notte del 6 maggio 2024) unaproposta per il rispetto delle linee guida tracciate da. Nuovo piano Sono state richieste delle integrazioni, a garanzia di un sistema equo in seguito al processo di integrazione delle due compagnie. Nel mirino nello specifico Milano Linate, così come circa 20 rotte. Una quota ridotta se confrontata con i 39 collegamenti indicati dallo Statement of objections giunto daa fine marzo 2024. Ciò che si teme è una stretta eccessiva sulla concorrenza. Di fatto un controllo su alcune rotte e, in ...

