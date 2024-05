Cyberattacco contro l' Italia | hacker filorussi colpiscono i siti di ministeri - Gdf e Meloni

La storia è di quelle degne di un film di spionaggio: siamo nel lontano 2006 (ma neanche troppo). George W. Bush fa lo sceriffo. E in quanto tale, Quando non c’è da menare le mani (vedi Iraq o Afghanistan), c’è sicuramente da mediare qualche ...

Incendio in una raffineria di petrolio in Russia, dove due impianti sono finiti nel mirino di attacchi con droni. Lo riferisce il Guardian sulla base di notizie dei media russi. Al via il voto per le presidenziali in Russia, alta tensione per le ...