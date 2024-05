Operai morti a Casteldaccia - chi sono le vittime | Epifanio Assazi - Giuseppe Miragl -a, Roberto Ran -ri, Ignazio Gior -ano, Giuseppe La Barbera

Folle Attacco omicida in un ospedale della contea di Zhenxiong, nella provincia cinese di sudovest dello Yunnan. Intorno alle 13.20 ora locale (le 7.20 in Italia), un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nella struttura sanitaria, scaricando ...

Ieri, 6 maggio, è avvenuto l’ennesimo incidente sul lavoro che ha causato 5 vittime: si tratta di 5 operai che lavoravano alla rete fognaria di Casteldaccia per la Quadrifoglio Group, ditta per la gestione dei rifiuti e la manutenzione di ...

"Basta morti sul lavoro" sciopero dopo la strage di Casteldaccia VIDEO - PALERMO – "Basta morti sul lavoro", è il grido di molti operai che hanno preso parte, questa mattina, allo sciopero che si è tenuto davanti la Prefettura di Palermo. Chiedono che quanto accaduto ieri ...

Due morti accoltellati in un ospedale in Cina a Zhenxiong, 21 feriti: arrestato un sospettato dell'attacco - 6 persone sono state uccise e una ferita in un attacco con coltello avvenuto la mattina presto fuori da un asilo nel Guangdong, nel sud del Paese. Nel 2022 si è verificato un altro accoltellamento, ...

Strage Casteldaccia, da Alsazia a La Barbera: chi sono le vittime dell'ennesima tragedia sul lavoro - sono ore drammatiche per tutta la Sicilia e per l'intera comunità di Casteldaccia, luogo in cui si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro, facendo crescere ulteriormente il numero delle morti ...