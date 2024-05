Isola - le pagelle | divisione in gruppi - accoppiati per forza -3, Daniele asfaltator - 7, Sonia in formissi -a 9, le insinuazioni di Rosanna 2

Rosanna Lodi - Isola 18 Altro appuntamento in compagnia dell’ Isola dei Famosi 2024 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e ...

Poco fa è andata in onda la settima puntata de L’ Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria. Gli opinionisti di questa edizione sono Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. In nominati on per l’eliminazione ...

Alla scoperta di Villa Boschi a Isola della Scala in occasione dell'evento "FAI un giro in villa" - Alla scoperta di Villa Boschi a isola della Scala in occasione dell'evento "FAI un giro in villa" - Riparte in Veneto, nei mesi di maggio e giugno, “FAI un giro in villa”, Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta organizzato dai gruppi FAI Giovani della regione in collaborazione con la Presid ...

Villa Boschi a Isola della Scala apre le sue porte al pubblico - Villa Boschi a isola della Scala apre le sue porte al pubblico - Riparte in Veneto, nei mesi di maggio e giugno, “FAI un giro in villa”, Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta organizzato dai gruppi FAI ...

Isola dei Famosi, eliminato della sesta puntata, una novità per i naufraghi e la nomina dei due nuovi leader - isola dei Famosi, eliminato della sesta puntata, una novità per i naufraghi e la nomina dei due nuovi leader - La sesta puntata dell'isola dei Famosi 2024 si apre con un'eliminazione già annunciata, una novità che metterà a dura prova i naufraghi e la nomina di due nuovi leader da parte di Vladimir Luxuria.