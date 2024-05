Chi sono i finalisti dell’Eurovision 2024 e perché l’Italia è già in finale con Angelina Mango

A Settimo San Pietro la parata dei campioni nazionali di bocce - A Settimo San Pietro la parata dei campioni nazionali di bocce - Grande successo per l" Evento speciale " organizzato dalla Federazione italiana bocce, in collaborazione con la società ASD Comunale Settimo. Il pubblico arrivato da diverse parti dell'Isola ha potuto ...

Il liceo Varchi in finale al concorso Mad For Science 2024 - Il liceo Varchi in finale al concorso Mad For Science 2024 - La finale si terrà il 23 maggio a Torino alle Officine Grandi Riparazioni. I ragazzi del Varchi presentano un progetto dal tema "Biovalorizzazione delle acque reflue di frantoio con produzione di idro ...

Playoff 2023-24: tabellone, partite, calendario, risultati, guida TV. Quando si gioca Caccia a Milano e Virtus Bologna - Playoff 2023-24: tabellone, partite, calendario, risultati, guida TV. Quando si gioca Caccia a Milano e Virtus Bologna - SERIE A - Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 scattano i playoff con le gare 1 del primo turno. Quarti di finale e semifinali si giocano in serie al meglio d ...