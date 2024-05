WWE | Settimana prossima ancora King & Queen of the Ring - in programma i primi due quarti di finale

(Di martedì 7 maggio 2024) Dopo il First Round del tabellone di Raw diof the, sono stati annunciati i rispettividuedidei due tornei, che riguardano lo show rosso, in attesa che a Smackdown inizino il torneo anche i colleghi dello show blu. Nel tabellone maschile, GUNTHER dovrà attendere i live event del weekend per scoprire chi affronterà a Raw tra Rey Mysterio e Kofiston, mentre è già certo che Jey Uso sfiderà Ilja Dragunov, in un inedito decisamente da non perdere. Lato femminile, Zoey Stark se la vedrà invece con Lyra Valkyria, vincitrice al debutto ieri notte, mentre IYO Sky guarderà attentamente agli show del weekend, quando scoprirà chi tra Zelina Vega e Shayna Baszler la attenderà al varco nello show rosso di ...

FIDAF - Rams e Panthers perfetti nel Flag Junior, Skorpions e Panthers al Perfect Bowl in F3 - FIDAF - Rams e Panthers perfetti nel Flag Junior, Skorpions e Panthers al Perfect Bowl in F3 - Il recap dei risultati dei campionati di flag football giocati nel weekend parte dai due Bowl F3, dove segnaliamo il dominio delle Skorpions Varese a Torino, nel Girone A e delle Panthers Parma a Ferr ...

Salumi King's, +15% a valore e 9,5% a volume nei primi 4 mesi 2024 - Salumi king's, +15% a valore e 9,5% a volume nei primi 4 mesi 2024 - king's, forte dell'ampliamento di gamma, nel primo quadrimestre 2024 mette a segno un +15% a valore e +9,5% a volume rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainata da normal trade e horec ...

"They All Came Out To Montreux" - "They All Came Out To Montreux" - Sono Carol king, Muddy Waters, Monty Alexander, Etta James, Gilberto Gil, king Sunny, David Bowie & Freddie Mercury, Talking Heads, Van Morrison and James Brown i grandi nomi protagonisti del secondo ...