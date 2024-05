Ucraina | Crosetto - ‘vogliamo dialogo con Putin ma per aprire tavolo devono fermarsi bombe’**

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – “Il nuovo ordine mondiale che si sta delineando è quello della forza: io sono più forte e ti conquisto. E’ un nuovo disordine mondiale.parla di aggressione dell’Occidente. Ma non è mai accaduto. Peraggressione è il fatto che alcuni paesi sono entrati nella Nato. Il messaggio che ha lanciato in Ucraina ha rafforzato la volontà di entrare nella Nato. Noi vogliamo il, ma deve rispettare le regole internazionali. L’unico modo perilè necessario che si fermino le bombe”. Lo dice il ministro della Difesa, Guido, a l’Aria che Tira’ su La7 commentando il discorso di Vladimirnel giorno del suo quinto insediamento. L'articolo CalcioWeb.

