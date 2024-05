Lazio - Fabiani studia due profili per la difesa

(Di martedì 7 maggio 2024) Servono due difensori a Tudor per l`anno prossimo. Questa una delle richieste del tecnico dellaalla dirigenza, per completare il passaggio...

Igor Tudor vuole un nuovo attaccante per l`anno prossimo. La richiesta il tecnico della Lazio l`ha fatta direttamente al ds Fabiani , in un colloquio...

Lazio, Tudor e giocatori: tutte le incognite per il futuro - lazio, Tudor e giocatori: tutte le incognite per il futuro - Il sogno di arrivare in Champions per il secondo anno consecutivo è forse svanito a Monza, servirebbe un miracolo per centrare la seconda qualificazione consecutiva, cosa mai ...

Barak-Lazio, l’operazione per l’arrivo del centrocampista della Fiorentina è possibile: Tudor lo ha chiesto per questo motivo - Barak-lazio, l’operazione per l’arrivo del centrocampista della Fiorentina è possibile: Tudor lo ha chiesto per questo motivo - Barak-lazio, l’operazione per l’arrivo del centrocampista della Fiorentina è possibile: Tudor lo ha chiesto per questo motivo Come riferito dal Corriere dello Sport, una delle richieste fatte da Igor ...

Tudor accontentato: anche la Lazio avrà il suo Dybala | Occasione ghiotta a prezzo di saldo - Tudor accontentato: anche la lazio avrà il suo Dybala | Occasione ghiotta a prezzo di saldo - La lazio si rinforza con un trequartista di qualità, partita la sfida alla Roma, i biancocelesti avranno anche loro il proprio Dybala ...