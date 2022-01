Covid, 2.255 nuovi positivi a Bergamo. In Lombardia calano i ricoveri, ma altri 123 morti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono 2.255 i positivi al Covid-19 registrati giovedì 27 gennaio in provincia di Bergamo, 25.098 in tutta la Lombardia a fronte di 179.834 tamponi (il 13,9% del totale). Sul fronte degli ospedali lombardi continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-5) e nei reparti (-141), ma si registrano altri 123 decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 179.834, totale complessivo: 29.939.060 – i nuovi casi positivi: 25.098 – in terapia intensiva: 254 (-5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.264 (-141) – i decessi, totale complessivo: 36.881 (+123) I nuovi casi per provincia: Milano: 7.262 di cui 2.779 a Milano città; Bergamo: 2.255; Brescia: 3.437; Como: 1.650; Cremona: 994; Lecco: 669; Lodi: 545; Mantova: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono 2.255 ial-19 registrati giovedì 27 gennaio in provincia di, 25.098 in tutta laa fronte di 179.834 tamponi (il 13,9% del totale). Sul fronte degli ospedali lombardi continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-5) e nei reparti (-141), ma si registrano123 decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 179.834, totale complessivo: 29.939.060 – icasi: 25.098 – in terapia intensiva: 254 (-5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.264 (-141) – i decessi, totale complessivo: 36.881 (+123) Icasi per provincia: Milano: 7.262 di cui 2.779 a Milano città;: 2.255; Brescia: 3.437; Como: 1.650; Cremona: 994; Lecco: 669; Lodi: 545; Mantova: ...

Advertising

PiemonteInforma : #COVID #Piemonte I guariti diventano 654.337 (+17.041 rispetto a ieri): 56.153 #Alessandria, 32.110 #Asti, 24.091… - mart12o : RT @aspide_l: Decessi COVID per milione di abitanti a partire dal…. “Freedom Day” ???? 366,15 ???? 299,99 ???? 259,88 ???? 255,65 ???? 227,04 - osv_angelo : RT @aspide_l: Decessi COVID per milione di abitanti a partire dal…. “Freedom Day” ???? 366,15 ???? 299,99 ???? 259,88 ???? 255,65 ???? 227,04 - aspide_l : Decessi COVID per milione di abitanti a partire dal…. “Freedom Day” ???? 366,15 ???? 299,99 ???? 259,88 ???? 255,65 ???? 227,04 - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: VACCINAZIONI ANTI COVID LIGURIA 21 GENNAIO 2022 Vaccini somministrati: 3.095.625 ?? Prima e seconda dose: 1.149.577 ?? In a… -