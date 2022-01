Coronavirus, 155.697 nuovi casi e 389 morti. In calo i ricoverati e le terapie intensive (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono 155.697 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati nelle ultime 24 ore a fronte di 1.039.756 di tamponi processati, di cui 805.655 test antigenici rapidi. L’incidenza resta quindi attorno al 15%, mentre quella dei soli molecolari è al 22,1%. Ancora alto il numero di decessi: 389, di cui 43 relativi ai giorni precedenti ma comunicati solo oggi in larga parte dalla Sicilia. La buona notizia arriva dalla flessione del totale dei ricoverati, sia in area medica che in terapia intensiva. Il saldo ingressi-uscite, infatti, fa registrare un calo di 148 posti letto occupati nei reparti ordinari e di 20 nelle rianimazioni, dove gli ingressi sono stati 125. Ad oggi quindi sono 19.853 i ricoverati con sintomi e altri 1.645 pazienti Covid vengono assistiti in intensiva: l’andamento degli ultimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono 155.697 idi infezione da Sars-Cov-2 rintracciati nelle ultime 24 ore a fronte di 1.039.756 di tamponi processati, di cui 805.655 test antigenici rapidi. L’incidenza resta quindi attorno al 15%, mentre quella dei soli molecolari è al 22,1%. Ancora alto il numero di decessi: 389, di cui 43 relativi ai giorni precedenti ma comunicati solo oggi in larga parte dalla Sicilia. La buona notizia arriva dalla flessione del totale dei, sia in area medica che in terapia intensiva. Il saldo ingressi-uscite, infatti, fa registrare undi 148 posti letto occupati nei reparti ordinari e di 20 nelle rianimazioni, dove gli ingressi sono stati 125. Ad oggi quindi sono 19.853 icon sintomi e altri 1.645 pazienti Covid vengono assistiti in intensiva: l’andamento degli ultimi ...

