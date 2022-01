Buffon | Vlahovic acquisto sorprendente Domani l' intervista esclusiva

Advertising

EnricoTurcato : Il 28 gennaio sono nati Gianluigi Buffon (44 anni) Dusan #Vlahovic (22 anni) - franbu67 : RT @EnricoTurcato: Il 28 gennaio sono nati Gianluigi Buffon (44 anni) Dusan #Vlahovic (22 anni) - ciromagliulo26 : RT @EnricoTurcato: Il 28 gennaio sono nati Gianluigi Buffon (44 anni) Dusan #Vlahovic (22 anni) - Vitooo1897 : RT @EnricoTurcato: Il 28 gennaio sono nati Gianluigi Buffon (44 anni) Dusan #Vlahovic (22 anni) - sportal_it : Dusan Vlahovic, Gigi Buffon non se l'aspettava -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon Vlahovic

ilBianconero

Gianluigicompie 44 anni. Sulla Gazzetta di domani la nostra intervista esclusiva al portiere del Parma....dialla Juventus. Ma soprattutto i due Federico, Bernardeschi e Chiesa, gioielli lanciati Firenze e poi approdati agli acerrimi rivali. Come adesso pare essere sul punto di fare"Penso che la Juve abbia fatto il più bello, grande, sorprendente acquisto che una squadra che mira a vincere e rimanere grande, potesse fare. Non si è smentita".Gigi Buffon, in un'anticipazione dell'intervista di domani a La Gazzetta dello Sport, parla anche di Dusan Vlahovic. 44 ANNI - "Bell'effetto fa ...