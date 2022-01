“Mio figlio voleva un bambino da Belen”: parla la mamma dell’ex di lei (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La mamma dell’ex flirt di Belen Rodriguez, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, svela i dettagli della loro frequentazione. Belen Rodriguez è ufficialmente single dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese con cui ha avuto la figlia Luna Marì. Prima d’incontrare e conoscere Antonino Spinalbese, Belen era stata pizzicata in compagnia di Gianmaria L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Laflirt diRodriguez, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, svela i dettagli della loro frequentazione.Rodriguez è ufficialmente single dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese con cui ha avuto la figlia Luna Marì. Prima d’incontrare e conoscere Antonino Spinalbese,era stata pizzicata in compagnia di Gianmaria L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Tg3web : Indignazione e sdegno per la vicenda del ragazzino di dodici anni insultato da due quindicenni perché ebreo, in un… - fanpage : “Ripensando all’episodio giuro che ho finito le lacrime. Rivedo mio figlio che cerca di togliere gli sputi dal giac… - fattoquotidiano : Lorenzo Parelli, parla la madre: “Mio figlio è uscito per andare a scuola e non è più tornato” - _itschiaram : Pier che guarda il pianista... che botta di vita figlio mio - leonzan75 : RT @5Dan05: Stanotte mio figlio aveva un po’ freddo e si è messo sopra il trapuntino questa copertina. La fece A mano la sua bisnonna into… -