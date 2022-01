Contagi Covid sul lavoro, Inail: “811 morti da inizio pandemia. Il 22% nel settore sanità e assistenza, 13% in trasporto e magazzinaggio” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono 191.046 i Contagi Covid sul lavoro dall’inizio della pandemia: un sesto del totale delle denunce di infortunio da gennaio 2020. Per ogni infortunato Covid, si calcola un’assenza media di 30 giorni. I morti a causa di un Contagio avvenuto al lavoro sono stati 811, un quarto degli infortuni mortali degli ultimi due anni. Sono i nuovi dati dell‘Inail, che nel nuovo report pubblicato mercoledì rileva come il settore della sanità e assistenza sociale registri il 22% dei decessi codificati, seguito dal trasporto e magazzinaggio (13,3%) e dalle attività del manifatturiero con l‘11,9% (i più esposti risultano essere addetti alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono 191.046 isuldall’della: un sesto del totale delle denunce di infortunio da gennaio 2020. Per ogni infortunato, si calcola un’assenza media di 30 giorni. Ia causa di uno avvenuto alsono stati 811, un quarto degli infortuni mortali degli ultimi due anni. Sono i nuovi dati dell‘, che nel nuovo report pubblicato mercoledì rileva come ildellasociale registri il 22% dei decessi codificati, seguito dal(13,3%) e dalle attività del manifatturiero con l‘11,9% (i più esposti risultano essere addetti alla ...

