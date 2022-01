Allerta soccorsi per compagna morta | arrestato per maltrattamenti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – Nel primo pomeriggio del 18 gennaio scorso, da un appartamento nel quartiere San Paolo, è giunta al numero unico di emergenza 112 una richiesta di soccorso, da parte di un uomo che chiedeva aiuto per la sua, in crisi respiratoria. Il personale medico intervenuto ne ha constatato il decesso e, poiché sul corpo della donna erano presenti diverse ecchimosi, hato la Polizia di Stato, che ha inviato una volante per verificare la situazione. Dai primi riscontri è apparsa evidente la necessità di approfondimenti immediati, pertanto sono intervenuti gli investigatori della IV Sezione della Squadra Mobile, specializzati nel contrasto ai reati di violenza di genere, gli operatori dell’XI Distretto di P.S. San Paolo e della Polizia Scientifica. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, intervenuto ...