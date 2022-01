Snowboard | Eva Samkova rinuncia alle Olimpiadi di Pechino 2022 | fuori dai giochi la grande rivale di Michela Moioli

(Di martedì 25 gennaio 2022) Adesso è ufficiale: Evanon parteciperà aiOlimpici Invernali di. Laclasse ceca, medaglia d’oro nellocross a Sochi 2014 e bronzo a PyeongChang 2018, non è riuscita infatti a recuperare dagli infortuni rimediati a entrambe le caviglie dopo la rovinosa caduta dello scorso di dicembre a Montafon. “Guarirò e tornerò. Ringrazio tutti quelli che mi aiutano e credono in me, i miei fans e i partners. Dissi che lenon sono la cosa più importante al mondo, e questa ne è la prova. La decisione di non andare aè stata sofferta ma giusta”, dichiaraa InsideTheGames. “Eva e tutti quelli che la circondano hanno dato il massimo per poter gareggiare a. ...

La campionessa olimpica 2014 diSamkova non prenderà parte ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 , in partenza il prossimo 4 febbraio. La ceca è stata costretta a rinunciare a causa del lungo recupero dalla ...In testa alla Coppa del Mondo femminile c'è la britannica Charlotte Bankes (vincitrice a Montafon), davanti alla cecaSamkova (prima nella pre - olimpica in Cina) e all'australiana Belle ...Adesso è ufficiale: Eva Samkova non parteciperà ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. La fuoriclasse ceca, medaglia d’oro nello snowboardcross a Sochi 2014 e bronzo a PyeongChang 2018, non è ...La ceca campionessa olimpica nel 2014 non ha recuperato dalla frattura a entrambe le caviglie di un mese e mezzo fa.