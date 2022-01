Il microfono è aperto ma Joe Biden non si trattiene Gaffe del presidente Usa che insulta il giornalista della Fox | “Che stupido figlio di …”

Advertising

Agenzia_Italia : #Biden ha insultato un giornalista di #FoxNews perché non si era accorto di avere il microfono aperto - voceditalia : Usa: gaffe Biden, a microfono aperto insulta giornalista Fox - UnioneSarda : Gaffe di Biden a microfono aperto: dà del “figlio di putt..a” a un giornalista - dany3laf : RT @divanomat: NON ANCHE LA REGIA PIENA DI QUESTO TEATRINO CHE SI LASCIA SCAPPARE A MICROFONO APERTO UN VAFFANCULO COSA STA ACCENDENDO #GFV… - telodogratis : Biden ha insultato un giornalista di Fox News perché non si era accorto di avere il microfono aperto -

Ultime Notizie dalla rete : microfono aperto

Altro scivolone, questa volta pesante, per Joe Biden. Il presidente degli Stati Unuti non si è reso conto di avere ile si è lasciato andare a un vero e proprio insulto, una battuta tutt'altro che lusinghiera nei confronti del giornalista di Fox Peter Doocy . La sua colpa? Avergli chiesto dell'...AGI - Gaffe per il presidente americano: Joe Biden si è lasciato scappare un insulto a un giornalista di Fox News, pensando che ilfosse spento . Dopo che Peter Doocy, reporter con cui Biden si è spesso scontrato, aveva fatto una domanda sull'impatto che l'inflazione avrebbe potuto avere sulle elezioni di Midterm, in ...Gaffe di Joe Biden nel corso di un incontro con i giornalisti. Il presidente degli Stati Uniti non si è infatti accorto di avere il microfono aperto e così è stato pizzicato a insultare pesantemente u ...Biden, non sapendo di avere il microfono acceso, ha risposto in maniera ironica: «No, l’inflazione è una grande risorsa». Durante una conferenza organizzata dalla Casa Bianca sul piano per combattere ...