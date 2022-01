Covid:abruzzesi rinunciano a psicoterapia per mancanza soldi (Di martedì 25 gennaio 2022) In Abruzzo molti pazienti rinunciano alle cure psicoterapiche per problemi economici, nonostante l'emergenza Covid abbia fatto impennare la richiesta di assistenza psicologica: il 56% degli psicologi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) In Abruzzo molti pazientialle cure psicoterapiche per problemi economici, nonostante l'emergenzaabbia fatto impennare la richiesta di assistenza psicologica: il 56% degli psicologi, ...

Covid, tanti abruzzesi rinunciano alla psicoterapia per mancanza di soldi I dati sono contenuti in un'indagine dell'Istituto Piepoli e a commentarli, in una nota, è Giovanni Pendenza, candidato Presidente all'Ordine degli Psicologi ...

I dati sono contenuti in un'indagine dell'Istituto Piepoli e a commentarli, in una nota, è Giovanni Pendenza, candidato Presidente all'Ordine degli Psicologi ...