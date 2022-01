Al via il bando per Lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale – scade il 7 marzo (Di martedì 25 gennaio 2022) Lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale 12a edizione Roma, 20, 21, 27, 28 aprile – 4 e 5 maggio e serata di chiusura 8 maggio 2022 Scadono il 7 marzo le iscrizioni gratuite per il bando di corti e lungometraggi sul tema della salute mentale Scadono il prossimo 7 marzo 2022 le iscrizioni – gratuite – per partecipare alla dodicesima edizione de Lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale, evento di corti e lungometraggi, che si terrà a Roma presso lo Spazio Scena (Via degli Orti d’Alibert, 1) il 20, 21, 27 e 28 aprile e il 4 e 5 maggio con la cerimonia di premiazione l’8 maggio 2022, quest’ultima presso il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 25 gennaio 2022) Lo12a edizione Roma, 20, 21, 27, 28 aprile – 4 e 5 maggio e serata di chiusura 8 maggio 2022 Scadono il 7le iscrizioni gratuite per ildi corti e lungometraggi sul temaScadono il prossimo 72022 le iscrizioni – gratuite – per partecipare alla dodicesima edizione de Lo, evento di corti e lungometraggi, che si terrà a Roma presso lo Spazio Scena (Via degli Orti d’Alibert, 1) il 20, 21, 27 e 28 aprile e il 4 e 5 maggio con la cerimonia di premiazione l’8 maggio 2022, quest’ultima presso il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Soggiorno gratis di un anno in Sicilia. Al via le candidature per assegnare 'casa a 1 euro' a Sambuca. Ad offrirlo… - RobDiPietra : RT @unisiena: 25/1. Programma #Erasmus+ a.a. 2022-2023 : presentazione del bando. H. 10.30 (in lingua italiana). Scadenza bando: 9/2. La pa… - UditeUdite1 : 11ª Edizione Premio Nazionale GiovedìScienza: aperto il bando via @uditeudite1 - IvanSimeone : Al via il nuovo Bando ISI INAIL – Fondo perduto per imprese / investimenti in macchinari e attrezzature … - Scisciano : #Napoli, Condono: la Commissione Urbanistica riapre bando Commissione Paesaggistica: Pepe: “Pronti ad evadere le de… -

Ultime Notizie dalla rete : via bando Approvato progetto per percorso ciclo pedonale tra Via Verde e Fossacesia ... ha approvato il progetto per la realizzazione di un collegamento ciclo pedonale tra la Via Verde ... Il collegamento ciclo pedonale è stato proposto in risposta al bando per la realizzazione di progetti ...

Concorso Asst Cremona, 20 infermieri: come partecipare ... domanda Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate esclusivamente per via ...33 euro effettuabile seguendo le indicazioni presenti all'interno del bando. La ricevuta di pagamento ...

Via al bando per assegnare le case popolari del Comune QuiAntella.it Napoli, condono: riaperti i termini del bando per la Commissione Paesaggistica Via libera all'unanimità, dalla Commissione Urbanistica del Comune di Napoli, alla riapertura dei termini Del bando per la costituzione della Commissione Locale per Paesaggio, organismo previsto dalla ...

Approvato progetto per percorso ciclo pedonale tra Via Verde e Fossacesia Collegherà la Via Verde all'Abbazia di San Giovanni in Venere. L’elaborato tecnico è stato trasmesso al Patto Territoriale Sangro Aventino ...

... ha approvato il progetto per la realizzazione di un collegamento ciclo pedonale tra laVerde ... Il collegamento ciclo pedonale è stato proposto in risposta alper la realizzazione di progetti ...... domanda Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate esclusivamente per...33 euro effettuabile seguendo le indicazioni presenti all'interno del. La ricevuta di pagamento ...Via libera all'unanimità, dalla Commissione Urbanistica del Comune di Napoli, alla riapertura dei termini Del bando per la costituzione della Commissione Locale per Paesaggio, organismo previsto dalla ...Collegherà la Via Verde all'Abbazia di San Giovanni in Venere. L’elaborato tecnico è stato trasmesso al Patto Territoriale Sangro Aventino ...