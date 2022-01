Rainbow Six Siege: la collaborazione con Rick & Morty porta nuove skin (Di lunedì 24 gennaio 2022) Uno dei giochi attualmente più in voga su Stadia è sicuramente Rainbow Six Extraction, l’ultima uscita di Ubisoft che sulla piattaforma di Google gira alla perfezione. Grazie al crossplay, disponibile anche per gli altri titoli dello sviluppatore, si trovano compagni di gioco in una manciata di secondi e il divertimento è assicurato. Su Stadia troviamo però anche Rainbow Six Siege che ha da poco reso disponibili nuove skin di Rick e Morty per gli operatori Ace e Thermite, disponibili all’acquisto in bundle nello store. Le skin si basano su un paio di personaggi secondari dello show: la pelle di Thermite è modellata sull’assassino Krombopulos Michael, mentre Ace indossa un completo che assomiglia a Mr. Meseeks. Wubba lubba dub dub! The new ... Leggi su g-stadia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Uno dei giochi attualmente più in voga su Stadia è sicuramenteSix Extraction, l’ultima uscita di Ubisoft che sulla piattaforma di Google gira alla perfezione. Grazie al crossplay, disponibile anche per gli altri titoli dello sviluppatore, si trovano compagni di gioco in una manciata di secondi e il divertimento è assicurato. Su Stadia troviamo però ancheSixche ha da poco reso disponibilidiper gli operatori Ace e Thermite, disponibili all’acquisto in bundle nello store. Lesi basano su un paio di personaggi secondari dello show: la pelle di Thermite è modellata sull’assassino Krombopulos Michael, mentre Ace indossa un completo che assomiglia a Mr. Meseeks. Wubba lubba dub dub! The new ...

