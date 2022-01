Lufthansa e Msc vogliono Ita (bene!) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Come anticipato dal Foglio sabato scorso, Lufthansa vuole entrare nel capitale della ex Alitalia. Il gruppo Msc, leader nel mercato delle crociere, ha annunciato una manifestazione di interesse ad acquisire insieme alla compagnia aerea tedesca una quota di maggioranza in Ita Airways. La compagnia di navigazione svizzera, fondata dall’italiano Gianluigi Aponte, “si pone l’obiettivo di realizzare una partnership con il governo italiano e la compagnia Lufthansa come partner industriale del progetto. Lufthansa ha già manifestato il suo interesse a prendere parte all’iniziativa”, dice la nota. Msc e Lufthansa “richiedono un periodo di esclusiva di 90 giorni lavorativi e soggetto ad approvazioni regolatorie e due diligence”. Poco prima dell’annuncio della manifestazione d’interesse e a seguito della notizia lanciata dal ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Come anticipato dal Foglio sabato scorso,vuole entrare nel capitale della ex Alitalia. Il gruppo Msc, leader nel mercato delle crociere, ha annunciato una manifestazione di interesse ad acquisire insieme alla compagnia aerea tedesca una quota di maggioranza in Ita Airways. La compagnia di navigazione svizzera, fondata dall’italiano Gianluigi Aponte, “si pone l’obiettivo di realizzare una partnership con il governo italiano e la compagniacome partner industriale del progetto.ha già manifestato il suo interesse a prendere parte all’iniziativa”, dice la nota. Msc e“richiedono un periodo di esclusiva di 90 giorni lavorativi e soggetto ad approvazioni regolatorie e due diligence”. Poco prima dell’annuncio della manifestazione d’interesse e a seguito della notizia lanciata dal ...

Advertising

fattoquotidiano : Ita, offerta da Lufthansa e gruppo Msc per la maggioranza del capitale. L’incognita delle cause legali degli ex dip… - Corriere : Ita Airways, arriva l’offerta di Lufthansa e Msc Crociere: chiesta la quota di maggioranza - TgLa7 : #Ita: ricevuta manifestazione interesse da parte di #MSC e @lufthansa #TgLa7 #notizie #24gennaio - Ganbol74 : RT @AndreaGiuricin: Certo che #Msc su #Alitalia #ita oltre a #Lufthansa. Dopo anni e soldi pubblici, sarà finalmente una vera privatizzazio… - TylerDu32708674 : RT @leonard_berberi: +++ #Lufthansa ed #Msc hanno manifestato oggi al governo italiano il proprio interesse ad acquisire una quota di maggi… -