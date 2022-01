Shel Shapiro, la morte della moglie Maria Lina Carreri ed la fine del matrimonio con Cristina Rivetti: “Dopo di loro, la depressione” (Di domenica 23 gennaio 2022) Shel Shapiro e la moglie Maria Lina Carreri si sono sposati nel 1969: dalla loro unione è nata la figlia Malindi nel 1978. Stasera l’artista londinese naturalizzato italiano sarà tra gli ospiti di “Che Tempo Che Fa” in prima serata su Raitre. Ex modella e personaggio televisivo italiano, ha conquistato la fascia di Miss Cinema 1962: la donna con la sua bellezza ha folgorato l’ex leader dei Rokes, Shel Shapiro con il quale è convolata a nozze nel 1969. Il matrimonio procedeva a gonfie vele fino a quando il 3 novembre 1992 un tragico episodio sconvolge la famiglia dell’artista: la moglie si toglie la vita con il gas di scarico della sua auto. Alla Repubblica aveva ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022)e lasi sono sposati nel 1969: dallaunione è nata la figlia Malindi nel 1978. Stasera l’artista londinese naturalizzato italiano sarà tra gli ospiti di “Che Tempo Che Fa” in prima serata su Raitre. Ex moe personaggio televisivo italiano, ha conquistato la fascia di Miss Cinema 1962: la donna con la sua bellezza ha folgorato l’ex leader dei Rokes,con il quale è convolata a nozze nel 1969. Ilprocedeva a gonfie vele fino a quando il 3 novembre 1992 un tragico episodio sconvolge la famiglia dell’artista: lasi toglie la vita con il gas di scaricosua auto. Alla Repubblica aveva ...

