Preti pedofili, il cardinale Lojudice accelera: "Serve un'indagine anche in Italia" (Di domenica 23 gennaio 2022) "Non ci sono divieti, né muri, né impedimenti alla realizzazione di un'indagine interna sul dramma della pedofilia nella Chiesa. Anzi, anche su questo aspetto, io credo che tutto ciò che tenda all'... Leggi su quotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) "Non ci sono divieti, né muri, né impedimenti alla realizzazione di un'interna sul dramma dellaa nella Chiesa. Anzi,su questo aspetto, io credo che tutto ciò che tenda all'...

x810990 : @LaVeritaWeb Abbiamo proprio toccato il fondo, ora però lista di priorità sanitaria con il giusto collocamento dei… - x810990 : @HoaraBorselli Non so se il Monsignore pensa di mettere in coda anche le cure per il gran numero di preti pedofili,… - tedde_manuela : @drconsulenze Invece a voi preti pedofili dovete morire nelle piu atroci sofferenze e che nn ci sia un'anima dispos… - Gattoverde27 : @LaVeritaWeb Queste e la religione cattolica??? POVERA CHIESA CON QUESTI PRETI... PEDOFILI E ATTACCATI SOLO AI SOLDI.... VERGOGNATEVI... ?????? - Angie35613025 : Quanti bambini oltreggiati da preti pedofili... per loro non c'è dolore? Chiesa ipocrita!!! -