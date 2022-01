Il Presidente della Repubblica è una figura fondamentale. Sarebbe un grave errore eleggere una donna solo per garantire la parità di genere (Di domenica 23 gennaio 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Allora ci siamo. Sta per iniziare uno dei rituali più solenni e pieni di incognite che caratterizza la nostra democrazia parlamentare: l’elezione del Presidente della Repubblica. Lo so, ne sentite parlare almeno da ottobre e ne avete già le tasche piene. Ma ci sono due o tre cose che nella noia che avvolge alcune cronache quirinalizie bisognerà tenere a mente. Almeno secondo chi vi scrive. Un Presidente della Repubblica deve conoscere la Costituzione, ovvio. Ma soprattutto deve gestire con padronanza leggi e regolamenti che sarà chiamato a utilizzare nel suo ruolo di custode della Carta fondamentale. Fin qui, l’ABC del capo dello Stato. Senza, meglio restare a casa. Eppure non tutti lo ... Leggi su iodonna (Di domenica 23 gennaio 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Allora ci siamo. Sta per iniziare uno dei rituali più solenni e pieni di incognite che caratterizza la nostra democrazia parlamentare: l’elezione del. Lo so, ne sentite parlare almeno da ottobre e ne avete già le tasche piene. Ma ci sono due o tre cose che nella noia che avvolge alcune cronache quirinalizie bisognerà tenere a mente. Almeno secondo chi vi scrive. Undeve conoscere la Costituzione, ovvio. Ma soprattutto deve gestire con padronanza leggi e regolamenti che sarà chiamato a utilizzare nel suo ruolo di custodeCarta. Fin qui, l’ABC del capo dello Stato. Senza, meglio restare a casa. Eppure non tutti lo ...

