Hearthstone: in arrivo il nuovo aggiornamento con tanti contenuti (Di domenica 23 gennaio 2022) Insieme alle recenti notizie che hanno dato un enorme scossone all’industria del videogioco, è stato di recente annunciato ufficialmente l’arrivo del nuovo aggiornamento di Hearthstone, che includerà tanti nuovi contenuti come gli Amici della Battaglia, aggiornamenti per la modalità Mercenari ed eventi a tempo Come ormai tutti quanti ben sapranno, di recente si è verificato un avvenimento di proporzioni gigantesche, ovvero l’acquisto da parte di Microsoft del gruppo Activision Blizzard. A proposito di questa notizia, in molti sul web si sono lanciati negli scorsi giorni in speculazione su cosa tutto ciò potrebbe comportare per i giochi gestiti da Activision Blizzard, senza però avere una risposta concreta sulla questione. Nell’attesa che arrivi qualche annuncio ufficiale, nel ... Leggi su tuttotek (Di domenica 23 gennaio 2022) Insieme alle recenti notizie che hanno dato un enorme scossone all’industria del videogioco, è stato di recente annunciato ufficialmente l’deldi, che includerànuovicome gli Amici della Battaglia, aggiornamenti per la modalità Mercenari ed eventi a tempo Come ormai tutti quanti ben sapranno, di recente si è verificato un avvenimento di proporzioni gigantesche, ovvero l’acquisto da parte di Microsoft del gruppo Activision Blizzard. A proposito di questa notizia, in molti sul web si sono lanciati negli scorsi giorni in speculazione su cosa tutto ciò potrebbe comportare per i giochi gestiti da Activision Blizzard, senza però avere una risposta concreta sulla questione. Nell’attesa che arrivi qualche annuncio ufficiale, nel ...

